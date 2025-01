Truffe informatiche e IA, ecco come affrontare le sfide

"Truffe informatiche e Intelligenza Artificiale" è stato il tema al centro del convegno tenutosi a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno, organizzato dal Lions Club Valle del Savio, riscuotendo grande successo. Patrocinato dal Comune di Mercato Saraceno e introdotto dal presidente del Lions Club, Michele Crociani, è stato sviscerato questo tema di grande attualità e rilevanza in quanto la crescente minaccia delle truffe informatiche, sono sempre più sofisticate grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Protagonisti del convegno sono stati la dottoressa Anna Grieco, Sostituto Commissario della Polizia di Stato e Responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Forlì, e Angelo Giangrandi, Assistente Capo Coordinatore ed esperto in Open Source Intelligence) e Social Media Intelligence. La dottoressa Grieco ha spiegato come la Polizia Postale stia affrontando con determinazione le nuove sfide della criminalità digitale, sviluppando strategie innovative e tecniche di prevenzione sempre più efficaci. Giangrandi ha invece approfondito l’utilizzo di strumenti di analisi delle fonti aperte e dei social media per contrastare truffe e attività illecite online, offrendo esempi concreti che hanno suscitato grande interesse tra i partecipanti. La sala del Palazzo Dolcini era gremita di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e soci del Lions Club, tutti uniti dalla volontà di approfondire un aspetto che tocca da vicino la vita quotidiana di ognuno di noi. La presenza della sindaca di Mercato Saraceno, Monica Rossi, ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la comunità locale.

Edoardo Turci