Turismo e benessere, nasce ’Custodisca’

A Cesenatico nasce il primo hotel "Evolution". È la novità dell’estate 2025 in riviera e sorge dove c’era l’Hotel Executive. L’idea di questo progetto all’avanguardia è dell’imprenditore Edward Scialfa, il quale, intrecciando ricerche di mercato e passioni personali, ha creato un nuovo format di vacanza. Ispirandosi alla cultura dell’anima e contestualmente ai centri di Ibiza e Mikonos, Scialfa ha creato il brand "Custodisca", che è anche il nome del nuovo hotel. "Sono un grande appassionato di filosofie orientali – spiega l’imprenditore –, e nel mio percorso di crescita interiore e di riequilibrio energetico, mi sono diplomato in una delle più autorevoli scuole di Zen Shiatsu. Nello stesso tempo sono cresciuto in una famiglia di albergatori e, dal 1994, ho sempre lavorato nel settore con ruoli e mansioni diverse. Il progetto Custodisca nasce dall’incontro naturale di due mondi, da una parte la cultura dell’accoglienza e dall’altra una formula di vacanza finalizzata alla riscoperta della gioia di vivere". Edward Scialfa è noto in Romagna e non solo per delle esperienze imprenditoriali di successo, tra cui la fondazione di Euromedia, Compagnia dell’Adriatico, Tippest.it e la creazione di alberghi innovativi, come "X", il primo hotel underground "berlinese" costruito a Punta Marina. La famiglia Scialfa è una dinastia di albergatori che comprende oggi quasi una ventina di strutture turistiche, tuttavia Edward non ha mai amato fare il front-man. Fedele al Budo giapponese, il codice dei samurai che impone "morigeratezza nell’apparire", ha però maturato negli anni un formidabile bagaglio di esperienze professionali ed oggi, a 45 anni, ha deciso di scommettere su un progetto che è un po’ la sintesi del suo percorso umano e professionale. L’Hotel Custodisca con le sue 128 camere è tra i più grandi della riviera e sarà un modello "premium" mai sperimentato prima: "Proponiamo di unire il benessere del corpo a della mente, senza dimenticare le esigenze di svago e divertimento. Un hotel Evolution è una nuova formula di vacanza che vuole intercettare un target di clientela trasversale, sensibile a certi stili di vita, ma libera di viverli senza integralismi. A tutto questo abbiamo voluto aggiungere i plus di un event-hotel che fosse in grado di garantire, ogni sera, uno show di alto livello".

L’offerta "spirituale" dell’hotel è rappresentata dal "Tempio dell’anima", un luogo dove operatori qualificati terranno corsi gratuiti di mindfulness, kundalini, hatha yoga, qi gong, ho’oponopono, campane tibetane ed altre discipline. Il "Tempio del corpo" è invece ricavato nella palestra fitness, allestita in collaborazione con K-Well Cesena, mentre i corsi, sempre gratuiti, saranno curati dal riminese Guido Bruscia, il guru dell’allenamento funzionale con la sua Functional Training School. Infine, la parte legata al mondo dell’entertainment, si svolgerà ogni sera nel Giardino Mondani".

Giacomo Mascellani