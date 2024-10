Turismo incoming, 130 operatori in riviera

Sul versante del mercato italiano del turismo, a Cesenatico, si è tenuto uno egli eventi più importanti e di successo. In occasione della fiera Ttg, Arcadia Tour Operator di Cesenatico e la software house Datagest di Pesaro, hanno organizzato la seconda edizione dell’Italian Hospitality Dmc, che riunisce i più grandi operatori italiani del settore incoming. Arcadia già lo scorso anno aveva organizzato la prima edizione con oltre 70 partecipanti e quest’anno, con la collaborazione dell’azienda marchigiana che raccoglie tutte le Destination management company più importanti italiane, ha ospitato oltre 130 professionisti, quindi il doppio. Nel salone del Grand Hotel Da Vinci sono intervenute realtà come Mamberto, Trentino Holidays, Norma Vacanze, Nitrodi, Cassata Travel, Anxur Tour, Carrani Tour, Ignas Tour, Eurospin Viaggi, Eurotour e altre aziende leader. Fra le personalità da segnalare la vice presidente nazionale Luana De Angelis della Fiavet, la Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo; il presidente della Fiavet Emilia-Romagna e Marche Massimo Caravita, il presidente Claudio Dell’Accio di Assidema (Associazione italiana destination manager), Luca Sirilli e Gianni Casadei di Federalberghi Cervia e tanti operatori. È stato un momento di confronto, con l’obiettivo principale di rilanciare il prodotto Italia. Matteo Mambelli di Arcadia non nasconde le ambizioni: "Il nostro focus è quello di ritrovare la via di un grande turismo, perchè l’Italia è la destinazione che suscita maggiore interesse a livello globale in incoming, su tutti i Paesi del mondo, e solo grazie alla collaborazione con tour operator e Dmc, formando una grande squadra, possiamo perseguire obiettivi ambiziosi". Fuori dai luoghi di lavoro tradizionali, che sono i padiglioni della fiera ed i tavoli di lavoro, che ha visto una prima parte di Ttg ricca di grandi appuntamenti centrati sull’incoming in Italia, i professionisti del settore vacanza a Cesenatico hanno avuto l’occasione di trascorrere momenti piacevoli, in una location molto apprezzata dai turisti, come appunto il Da Vinci, l’unico albergo a cinque stelle della costa di Forlì-Cesena, dove si è parlato del presente, ma anche del futuro del turismo in Italia. In questo settore Cesenatico ha dei punti di eccellenza, in quanto Arcadia oggi è il tour operator più sviluppato per l’incoming in Emilia-Romagna, oltre che Croazia e Marche, da oltre 50 nazioni. L’agenzia della famiglia Mambelli, grazie alle collaborazioni con gli operatori e Datagest, si è evoluta riuscendo ad incrementare i flussi in entrata di turisti provenienti da tutto il mondo verso tutte le regioni italiane, portando sempre più visitatori dall’estero in Italia.

Giacomo Mascellani