Turismo, luglio chiude in positivo: "Seconda località della regione"

Ottimo l’andamento dei dati turistici, relativo al mese di luglio, a Cesenatico, seconda in tutta la Regione e in crescita rispetto all’anno scorso e addirittura al 2019, prima del Covid. La Regione Emilia-Romagna ha diramato in questi giorni i dati relativi ai pernottamenti del mese di luglio e Cesenatico ha raggiunto quota 898.728 segnando un +0,2% rispetto al 2023 e un +0,8% rispetto al 2019, ultima stagione prima della pandemia. Le buone notizie non finiscono qui perché Cesenatico ha fatto segnare il secondo picco per pernottamenti di tutta la Regione Emilia-Romagna, solamente dietro a Rimini. Se si allarga la lente, la città nel periodo da maggio a luglio 2024 registra una crescita del + 4,8% rispetto al 2023 e di un + 2,9% rispetto al 2019 nell’era pre Covid. Nella classifica generale Cesenatico rimane sul podio, al terzo posto dietro sempre a Rimini e a Bologna che può contare un un turismo meno stagionalizzato.

Ha detto il sindaco Matteo Gozzoli: "I dati diramati dalla Regione ci raccontano di un mese di luglio che non solo ha tenuto ma che è in leggerissima crescita rispetto al 2023 e anche rispetto al 2019 quando il mondo e il turismo erano totalmente diversi. Questi dati ci fanno piacere e ci rendono orgogliosi perché siamo la seconda destinazione per pernottamenti di tutta la regione guardando al solo mese di luglio". Ha aggiunto l’assessora Gaia Morara: "Stiamo lavorando da anni insieme ai privati e alle associazioni di categoria per migliorare e implementare ancora di più la tradizione turistica di Cesenatico e penso che questi dati siano un ottimo riconoscimento del percorso. Il dato da gennaio a luglio ci vede al terzo posto per presenze in tutta la regione, un sintomo di come anche a Cesenatico il periodo di vacanza si stia allungando e sempre più destagionalizzando. Ora aspettiamo i dati di agosto e settembre per tracciare un primo bilancio dell’estate".

A Savignano Mare i pernottamenti nel 2024 fino a luglio segnano un + 4.2%, e un + 16.5% rispetto al 2019 con leggera predominanaza degli stranieri sugli italiani. I turisti da gennaio a luglio hanno segnato un + 4.2% rispetto al 2023 e + 19.4% rispetto al 2019. Soddisfatto anche il sindaco Roberto Pari per l’andamento turistico di Gatteo Mare: "Accogliamo con soddisfazione i dati turistici pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna. Da gennaio a luglio le presenze e i pernottamenti a Gatteo Mare segnano un risultato positivo sia rispetto ai dati dell’anno precedente sia rispetto al periodo pre-covid. Per quel che riguarda le presenze vediamo un +0,1% sul 2023 e un +4,8% sul 2019, mentre per i pernottamenti un +2,0% rispetto al 2023 e un +2,1% sul 2019. Complessivamente sono state registrate 71.210 presenze e 392.061 pernottamenti. Siamo soddisfatti di questi risultati che ci vedono in trend positivo soprattutto rispetto al periodo pre-pandemia. Questi dati, seppur provvisori, da una parte ci rendono orgogliosi ma dall’altra ci spingono a migliorare sempre di più la nostra offerta turistica e a collaborare con tutti gli operatori in campo".

Ermanno Pasolini