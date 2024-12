Tutti di corsa aspettando il Natale. Appuntamento il 22 dicembre all’Ippodromo

Informazione preventiva per chi teme che a Natale potrebbe correre il rischio di farsi prendere dall’atmosfera ed esagerare coi panettoni. Anche quest’anno il podista Antonino Guadagnino ha deciso di organizzare una ‘corsa degli auguri’ che è da una parte l’occasione di incontrare gli appassionati della materia e scambiare con loro gli auguri di buone feste e dall’altra l’ennesima opportunità per concedersi del tempo in compagnia, in maniera spensierata e dedicandosi in maniera conviviale alla propria passione. "L’appuntamento - anticipa Guadagnino – è per domenica 22 dicembre, dunque proprio a ridosso dell’arrivo di Babbo Natale. Ci incontreremo nella zona dell’Ippodromo, nell’area davanti ai parcheggi, con l’intento di metterci in moto alle 8.30. L’invito a partecipare è rivolto a tutti, a chi corre e a chi cammina, perché come sempre in occasioni come queste, l’attenzione al cronometro non è certamente quella che conta". Sono previsti tre diversi tracciati, rispettivamente di 11, 22 e 16 chilometri: "Con sorpresa natalizia – sorride Guadagnino, già alle prese con l’organizzazione dell’appuntamento – Festeggeremo l’amico podista Gustavo, in procinto di salutarci per trasferirsi e per tutti ci sarà un ristoro finale, al quale si potrà partecipare in autonomia: qualsiasi integrazione del ‘menù’ da parte dei presenti è bene accetta, perché lo spirito è proprio questo, della condivisione di bei momenti, all’insegna dell’allegria".

Luca Ravaglia