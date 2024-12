U. Riccione-Sammaurese. E’ già scontro salvezza

Finora, dai tre scontri diretti consecutivi, la Sammaurese ha ricavato quattro punti, oggi arriva il quarto confronto con una squadra coinvolta nella lotta per la salvezza: alle 14.30, al Calbi di Cattolica, la squadra allenata da Stefano Protti affronterà lo United Riccione. Per la Sammaurese prendere punti oggi diventa fondamentale visto che nei prossimi tre turni gli avversari saranno Lentigione, Forlì e Ravenna.

In questo momento non è facile capire quali siano le reali forze in campo visto che entrambe le squadre hanno subito molti cambiamenti: durante la settimana lo United ha cambiato allenatore, Paolo Cortellini ha preso il posto dell’esonerato Lorentino Beoni, poi anche Giuseppe Giglio, direttore sportivo dei biancoazzurri è stato sollevato dal suo incarico che è appena stato assunto da Danilo Pizi. Ci sono molti cambiamenti anche per quanto riguarda la rosa dei calciatori viste le molte partenze e gli arrivi che si sono verificati negli ultimi giorni.

Senza dubbio questa settimana Stefano Protti come Paolo Cortellini si è dedicato all’inserimento dei nuovi e alla verifica delle condizioni fisiche per capire chi può esordire subito e chi può essere utilizzato dall’inizio o chi potrà essere utilizzato a gara in corso. Stefano Protti dovrà tenere conto anche delle squalifiche di Scanagatta e Manuzzi. In difesa al posto di Scanagatta dovrebbe tornare ad indossare il giallorosso Gabriele Masini, a centrocampo il ruolo di solito coperto da Manuzzi potrebbe essere svolto da Maltoni con l’inserimento di Nicolò Ravaioli nella posizione di mezzala.

Nel reparto d’attacco dopo la partenza di Pacchioni dovrà essere individuato il nuovo riferimento offensivo, il ballottaggio riguarda Merlonghi e Gallo, sulla sinistra pare scontata la conferma di Deshkaj mentre a sinistra al posto di Gaetani potrebbero essere impiegati sia Bonandi che Sila. Tutti i dubbi saranno spazzati via oggi alle 14.30, quando l’arbitro, Adrian Lupinski di Albano Laziale, fischierà l’inizio della gara.

Roberto Daltri