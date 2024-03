Ubriaco estrae una pistola . Attimi di terrore al bar

Paura e caos l’altra sera al Bar Rio di Alfero, frazione di Verghereto. Un 23enne del posto, cittadino italiano impiegato in un’azienda della valle del Savio, quasi sicuramente dopo avere bevuto una birra di troppo, ha tirato fuori dalla tasca una pistola, risultata poi del tipo "scacciacani", puntandola contro i presenti e quindi creando caos, rimanendo gli stessi in un primo momento impietriti e terrorizzati. I clienti del bar si sono poi accorti che la pistola che il giovane teneva in pugno aveva il tappino rosso inserito e piano piano lo hanno convinto a smetterla con la sceneggiata, invitandolo in maniera pressante a uscire dal locale e tornare a casa. Il parapiglia al momento è finito lì, ma la notizia della serata movimentata è giunta ai carabinieri di Verghereto che prontamente hanno avviato le indagini e le verifiche del caso, al termine delle quali hanno provveduto a denunciare il 23enne per avere creato allarme in luogo pubblico, nonché per aver utilizzato una pistola per minacciare e spaventare i clienti del bar anche se si è trattato di una scacciacani e non di un’arma vera e propria.

e.p.