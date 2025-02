Ubriaco si schianta contro un palo. Danneggia anche un’altra auto

Prima si è schiantato con l’auto contro un palo della segnaletica, poi è rimbalzato dall’altra parte della strada danneggiando un’altra vettura in sosta in via Mario Bianchi. Ha fatto tutto da solo un 40enne al volante di una Dacia Sandero, lunedì sera in via Savio. Sottoposto al controllo con etilometro il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l e per questo denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Patente ritirata all’istante dalla polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi.

Ma tutta la giornata di lunedì ha visto gli agenti impegnati su diversi incidenti stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli automobilisti.

Il primo sinistro è avvenuto alle 6.45 sulla via Emilia, all’altezza della rotatoria di Diegaro, in direzione Cesena, dove una Ford Fiesta, condotta da un 35enne residente a Forlimpopoli, è finita fuori strada. L’uomo, diretto alla sede di lavoro di Forlì, ha raccontato agli agenti di essere finito fuori strada, nel fosso adiacente alla carreggiata, e di essersi ferito all’occhio destro a seguito dell’esplosione dell’airbag. E’ stato portato al Bufalini per accertamenti.

Poco più tardi, alle 7.50, in via Fossalta, all’intersezione con via Civinelli, una Ford Focus, alla cui guida si trovava un forlivese di 26 anni, è entrata in collisione con una Mini, condotta da un ragazzo di Cesena di 22 anni. Illesi entrambi i conducenti.

Intorno alle 12.40 in via Medri è avvenuto un frontale tra due veicoli in marcia. Una Opel Mokka condotta da una cittadina di 72 anni residente a Sarsina si è scontrata con una BMW X6 guidata da un cesenate di 76 anni. Entrambi gli anziani hanno riportato un forte choc per il sinistro.

Alle 15.30 poi in prossimità del cimitero urbano la polizia municipale ha rilevato un incidente tra un autobus di Start e una Toyota Yaris condotta da una 58enne 58 anni di Cesena. Nessuna conseguenza per le persone coinvolte.