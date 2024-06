Ultimo sprint del Giro U23. La ’Next Gen’ a Cesena

Il Giro d’Italia torna ad attraversare la Romagna e a colorare di rosa la città di Cesena, già interessata, lo scorso 17 maggio, dal passaggio della tredicesima tappa della ’Corsa Rosa’. Il nuovo appuntamento è per domenica 16 giugno per il passaggio dell’ottava tappa ‘Cesena-Forlimpopoli’ (146 chilometri) del Giro ‘Next Gen 2024’. La corsa dedicata alla categoria Under23 è iniziata ad Aosta e si concluderà appunto sulle colline dell’Appennino cesenate. Il percorso romagnolo si snoderà attraverso le colline di Cesena (Longiano, Sogliano, Strigara) seguito da 4 giri di un circuito di circa 17 chilometri con la salita di Bertinoro. Si partirà dallo stadio Manuzzi e in preparazione dell’avvio della tappa, che prenderà il via alle 12.25 da via Del Mare, la carovana arriverà in città già domani pomeriggio, quando verranno allestiti in piazzale Olimpia e via Del Mare il podio partenza, l’hospitality, e l’area sponsor.

Con lo scopo di consentire tutte le operazioni, a partire dalle 15 di domani, la viabilità sarà regolata da un divieto di sosta con rimozione e da un divieto di transito. Dalle 6 di domenica 16 giugno un divieto di sosta e un divieto di transito regoleranno invece la viabilità in via Toscana, via dello Stadio e nei parcheggi di piazzale Oliviero e via Corradino Fabbri. Dalle 8 alle 13 via Spadolini, dalla rotonda Lugaresi alla rotonda Vicini, sarà chiusa e saranno istituiti divieti di sosta dalle 6 alle 13 anche in via Lucania.

I ciclisti dopo via del Mare imboccheranno viale Guglielmo Marconi in direzione Rimini e la via Emilia Levante, dove all’altezza di via San Tommaso si terrà la partenza della gara vera e propria, con svolta in via Montiano. I corridori attraverseranno il centro di Calisese per poi proseguire, dopo la rotonda di Badia, nel territorio di Longiano. Gli atleti poi rientreranno a Cesena da Borello per proseguire in direzione San Vittore, con una deviazione su Formignano fino alla rotonda di San Vittore con svolta in via Settecrociari e procederanno in direzione Villa Silvia passandoci proprio davanti intorno alle ore 13:50 (via Lizzano). Superata la dimora storica settecentesca procederanno quindi in direzione di Bertinoro.