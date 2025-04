Un 50enne folle di gelosia. Colpo di piccozza al rivale

Folle di gelosia, ha tentato di colpire al volto con una piccozza il ‘rivale’ in amore e poi ha provato pure a incendiargli l’auto. Fra i controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Cesena che hanno comportato otto persone denunciate e altre quattro sanzionate per ubriachezza e stupefacenti, c’è anche un uomo straniero residente a Cesena, 50 anni, denunciato per danneggiamento e lesioni personali, dopo un litigio con un 38enne, sempre straniero, residente a Cesena, che è stato colpito al volto con una piccozza senza però fortutamente riportare ferite gravi, con una prognosi di dieci giorni. A scatenare l’aggressione sarebbe stata la gelosia per un donna contesa. Ma il 50enne non contento del danno fisico, ha anche tentato di danneggiargli l’autovettura e tentato di incendiarla con un accendino.

Le altre sette persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Cesena alla Procura della Repubblica di Forlì riguardano un uomo per porto abusivo di armi, poiché trovato in possesso di un coltello multiuso con lama di medie dimensioni, sottoposto a sequestro; una donna straniera residente nella provincia di Ravenna per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, in quanto aveva effettuato un prelievo fraudolento con una tessera bancomat che aveva rubato; due automobilisti, dei quali uno coinvolto in un incidente stradale, per guida in stato di ebbrezza poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita. La patente di guida è stata ritirata a entrambi per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì. Un uomo denunciato per evasione dalladetenzione domiciliare; due cittadini stranieri perchè erano ancora irregolarmente sul territorio nazionale e così avviati presso il competente Ufficio stranieri per la procedura di espulsione. I Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno inoltre proceduto amministrativamente nei confronti di due soggetti poiché sorpresi in pieno centro cittadino in evidente stato di ubriachezza molesta. Gli altri due sono giovani assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura di Forlì poiché trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana, il primo e una dose di metadone il secondo, sostanze che sono state sequestrate.

Ermanno Pasolini