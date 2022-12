"Un anno intenso con più progetti e delibere"

Ieri mattina al Palazzo municipale di via Marino Moretti, la Giunta comunale di Cesenatico si è riunita per l’ultima seduta del 2022, dopo che il 20 dicembre scorso si è svolto anche l’ultimo consiglio comunale con l’approvazione del bilancio triennale di previsione 2023-2025. Per il sindaco Matteo Gozzoli e la Giunta, è stata anche l’occasione per tracciare il bilancio dell’anno, il sesto a guida Gozzoli ed il primo del suo secondo mandato consecutivo. Nel 2022 le sedute si sono svolte totalmente in presenza, segno anche in questo caso di una piena ripartenza, con la possibilità per alcuni componenti della giunta, in casi straordinari, di collegarsi in videoconferenza durante le sedute settimanali. Complessivamente si sono svolte 54 sedute della Giunta comunale, una media quindi di una a settimana, tutte guidate dal sindaco Matteo Gozzoli, affiancato dal vicesindaco Lorena Fantozzi ed in ordine alfabetico dagli assessori Jacopo Agostini, Mauro Gasperini, Gaia Morara ed Emanuela Pedulli. Le delibere approvate sono state ben 282. I consigli comunali svolti sono stati invece 12, uno al mese, a cui hanno preso parte la Giunta ed i gruppi consiliari, per un totale di 72 delibere di consiglio comunale. Il sindaco Matteo Gozzoli commenta così il lavoro svolto dalla sua squadra di governo cittadino, formata da esponenti di Pd, Cesenatico Civica e Pri: "Per noi il 2022 è stato un periodo di lavoro intenso e, facendo un raffronto con lo scorso anno, sono state discusse e approvate un numero maggiore di delibere di giunta; anche il consiglio comunale ha lavorato con grande efficienza. Colgo l’occasione, anche a nome della Giunta, per fare a tutti i cittadini un augurio per un ottimo 2023; tutta Cesenatico e tutti noi, ne abbiamo davvero bisogno". Fra i progetti portati a termine nel corso del 2022, ce ne sono di importanti, come ad esempio la partecipazione della città di Cesenatico all’edizione 2024 del Tour de France, la corsa a tappe più importante del mondo, che si disputerà a 26 anni dalla storica doppietta Giro d’Italia e Tour de France, vinti da Marco Pantani nel 1998, e a 20 anni dalla prematura morte del grande campione di Cesenatico, avvenuta nel 2004. Nell’immagine dell’ultima riunione di Giunta dell’anno, alla parete c’è la maglia gialla di Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France nel 2020 e nel 2021, donata dal campione sloveno a Gozzoli. Fra i progetti strutturali, invece, sono da segnalare la radicale ristrutturazione del Mercato ittico, la Ciclovia del Pisciatello che collega Cesenatico a Cesena ed il Ciclodromo a Villamarina che sarà il più importante dell’Emilia-Romagna, tutte opere già a buon punto e che saranno inaugurate nell’anno entrante.

Giacomo Mascellani