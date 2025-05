Un Arcobaleno con oltre 100 eventi

di Ermanno PasoliniEstate a San Mauro Mare tra cinema, cabaret, mercatini e animazione per ragazzi e famiglie. Sarà l’arena Arcobaleno a ospitare il ricco palinsesto promosso da Marefuturo in collaborazione con l’amministrazione comunale. Confermata la rassegna di cinema per famiglie "Arena film Festival - dalla Torre al Mare": dieci serate dedicate alle proiezioni dei film, dal 30 giugno al 1 settembre, oltre a due serate dedicate alla settima arte con Pellicole in musica, con il complesso bandistico "Amici della musica". Con la Notte Rosa anche San Mauro Mare entrerà nel vivo dell’estate, da venerdì 20 a domenica 22 giugno con i fuochi alla foce del Rubicone e concerti di musica live e dj set. Poi la Settimana dei Balocchi dal 23 al 29 giugno, i burattini, Bimbobel, il ballo della Move Dance, lo Schiuma Party, il Mercatino dei Bambini e l’Itinerario Pascoliano. L’arena ospiterà 14 serate di musica dal vivo il martedì sera; 8 serate di cabaret il giovedì sera ospitando i più famosi comici che si esibiscono nei programmi televisivi e 12 serate per il SaMMauro in Ballo il venerdì sera che si svolgerà con una varietà di stili, dai balli romagnoli tradizionali con l’orchestra di David Pacini, fino alle Magiche Fruste con gli sciucarèn di Romagna, passando per i ritmi latini con la band Caiman e le serate "Talent" come il coro Davvero e il concorso "La più bella di Romagna" a cura di Betobahia. La storica fiera della Conchiglia si svolgerà il 5 e 6 luglio; il concorso di Miss Nonna 2025 a cura di Paolo Teti il 26 luglio; i concerti di beneficienza per la pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena per l’ evento EmiDay il 19 luglio. L’Itinerario Pascoliano del mattino dal 24 giugno al 4 settembre, e dal 3 luglio al 28 agosto la visita spettacolo "Indagine sul delitto Pascoli". Il 15 agosto "Buon Ferragosto", con il concerto all’alba in spiaggia al Bagno Delio, la batana lungo la battigia il pomeriggio e il Ferragosto in piazza con Dj set e le Fontane Danzanti. I mercoledì sera si terranno i "Mercatini dell’Artigianato" a cura di PromoD e conclusione sabato 13 settembre Adriatic Series – Romagna in con il Triathlon sprint e Paratriathlon. Completano il programma turistico le Experiences, escursioni ed esperienze. Il programma degli eventi è promosso da Marefuturo, l’associazione di promozione turistica di San Mauro Mare, con il sostegno del Comune di San Mauro Pascoli e il contributo di Visit Romagna. Il programma è stato illustrato da Pierpaolo Togni presidente di Marefuturo alla presenza del sindaco Moris Guidi e della vicesindaca Stefania Presti. "E’ un programma ricco e articolato e che spiega bene chi siamo, ben identificati e identificabili. In questo contenitore ci stanno la gentilezza e il saper fare degli operatori turistici. Grazie anche all’asociazione Marefuturo che dall’inverno scorso lavora al programma estivo 2025". Spesa 200mila euro per oltre 100 spettacoli.