’Un bosco in Comune’. Il progetto di Gambettola

Entra nella fase finale il progetto ’Un Bosco in Comune’, promosso dal Comune di Gambettola per attivare e valorizzare il Bosco Urbano della città attraverso la sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza dell’ecologia civica. Sabato 23 e domenica 24 novembre si terranno due eventi aperti al pubblico, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e raccogliere idee per il futuro del bosco urbano. Le iniziative comprendono attività sportive, laboratori creativi e momenti di dialogo: ’BoscoRun!’ (sabato 23) sarà dedicato all’attività fisica e all’arte con una staffetta sportiva e un laboratorio creativo per tutte le età, seguiti da premi offerti da artisti locali e una merenda conviviale per tutti; domenica 24 è invece in programma ’Bosco che cammina’, una passeggiata esplorativa accompagnati dai giovani del team e dallo storyteller romagnolo Daniel @DDeffe.

Seguirà poi un workshop di ascolto per raccogliere le idee dei partecipanti sul futuro del bosco. In conclusione, una ricca merenda al bar Giambellino. La partecipazione alle attività è libera e gratuita, ma su prenotazione al link https://bit.ly/bosco-gambettola-prenotazioni. "Grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna, a seguito della candidatura al bando, abbiamo avviato un percorso per sollecitare la cittadinanza a prendere conoscenza del nuovo spazio verde che sta crescendo nel cuore del paese (in via Udine) – spiegano il sindaco Eugenio Battistini, la vice sindaca assessora alla cultura e ai bandi pubblici Serena Zavalloni –. Vogliamo che la cittadinanza e i giovani in particolare possano dare spunti in merito alla valorizzazione dell’area partendo dal presupposto che è prima di tutto necessario un percorso di conoscenza per capire cosa sia un bosco urbano e cosa lo differenzi da un parco urbano". Per raccogliere le idee e le opinioni dei cittadini sul futuro del bosco urbano, è stato attivato inoltre un sondaggio online. Partecipare al sondaggio è semplice: basta seguire il link disponibile sui profili social di @UnBoscoinComuneaGambettola e sulla pagina web del Comune di Gambettola. Il Comune di Gambettola invita tutti i cittadini a partecipare per contribuire all’immaginazione condivisa di questo spazio verde e partecipare alla gestione del bosco.

Vincenzo D’Altri