Un ’Carnevale da pazzi’ con Mauro Ermanno Giovanardi

Secondo appuntamento con la rassegna Across The Movies al cinema Eliseo, che domani sera riporta alla luce una perla nascosta della musica underground italiana a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Sul grande schermo arriva ‘Jesus Loves The Fools’, docufilm dedicato alla band milanese Carnival of Fools, fondata nel 1988 da Mauro Ermanno Giovanardi, cinque anni prima che lo stesso desse vita, insieme a Cesare Malfatti, ai più celebri La Crus. Il cantautore meneghino domani sarà a Cesena a incontrare il pubblico prima che si faccia buio in sala: per l’occasione si esibirà in un piccolo live, accompagnato alla chitarra da Marco Carusino. Suonerà dal vivo alcuni brani dei Carnival of Fools, che con il loro sound post punk hanno tracciato un solco nella musica indipendente italiana dell’ultimo decennio del secolo scorso. Il documentario è la narrazione di quella fantastica avventura durata poco più che un lustro, con interviste, filmati live, foto e locandine dei concerti, per illustrare la scena milanese di quegli anni e il fermento culturale in cui tutto questo è avvenuto. La serata si apre come sempre alle 19.30 nel foyer dell’Eliseo con l’aperitivo sulle frequenze di Uniradio. Alle 21 invece in sala cinema la pellicola sarà preceduta dalle parole introduttive di Luigi Bertaccini, dj, giornalista musicale e storico del rock, che dialogherà con Mauro Ermanno Giovanardi introducendo il pubblico al live e alla proiezione.

c.b.