"Un furto di bici in pochi minuti"

Ali Ullah, metalmeccanico residente a case Frini si ritrova spesso a passare per la zona della stazione.

"La zona di giorno è abbastanza tranquilla e vedo spesso passare carabinieri, poliziotti e polizia locale. Il territorio è ben monitorato dalle forze dell’ordine, però ogni tanto mi è capitato di assistere al furto di biciclette da parte di giovani malviventi. L’altro giorno una donna ha lasciato la sua bicicletta per pochissimi minuti per entrare in stazione a fare un biglietto e appena uscita la sua bici era stata rubata.

Purtroppo questi sono fatti che capitano anche di giorno".