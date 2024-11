"Un futuro più inclusivo per tutti"

Ieri in municipio si è tenuto un incontro tra l’Associazione Nigeriana di Forlì-Cesena, guidata dal nuovo presidente eletto Edos e dal team esecutivo, ed Enzo Lattuca, sindaco di Cesena. Durante l’incontro si è discusso della costruzione di una partnership strategica tra la comunità nigeriana e la città di Cesena, con l’obiettivo condiviso di promuovere una maggiore consapevolezza, inclusione e collaborazione. L’associazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale, punta a favorire l’integrazione culturale e a rafforzare i legami all’interno della comunità, gettando le basi per un futuro più inclusivo e prospero per tutti.