‘Un goccio’ di poesia nel microlibro di Molari

Si intitola "Un cec" (Un goccio) il ventiquattresimo volume tascabile di poesie di Fabio Molari, sindaco di Montiano, stampato in proprio e contenente 18 poesie in dialetto che hanno accanto la traduzione italiana e sono accompagnate dai disegni di Vittorio Belli. Un libro che regala agli amici e agli amanti della poesia. Dice Fabio Molari, insegnante elementare in pensione, poeta e scrittore oltre che sindaco da quattro legislature: "Ho sempre avuto il piacere di scrivere piccole e semplici poesie, ma non avevo mai avuto la pretesa di pubblicarle. Poi Gianfranco Zavalloni, un carissimo amico scomparso nel 2012, mi disse: "Perchè non pubblichiamo insieme un libro con le tue poesie e i miei disegni. Lo facciamo piccolo piccolo che possa stare in tasca. Così, quasi per caso sono nati i microlibri. Ne abbiamo fatti venti e poi quattro insieme all’amico Vittorio Belli". Aggiunge Vittorio Belli: "Io e Fabio apparteniamo alla stessa generazione. Gente che ha radici in un mondo che quasi non esiste più. Abbiamo visto questa terra cambiare in modo sempre più veloce. Fabio è poeta e amministratore nella sua Montiano. Passeggiare con lui significa sottoporsi a una Via Crucis di saluti e strette di mano. E’ un buon sindaco innamorato della sua terra e della sua gente. Eccoci ancora insieme, io e Fabio, in questa raccolta di poesie dove affiora un mondo di fiabe che è il suo mondo, delicato e forte".

Ermanno Pasolini