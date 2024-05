Un nuovo elettrodotto da Quarto a Mercato Saraceno

Sono iniziati i lavori di un importante elettrodotto che va da Quarto di Sarsina a Mercato Saraceno ad opera di Enel Distribuzione, un investimento di notevole portata che comporterà una spesa presunta di 1 milione e 400mila euro. La ditta affidataria è la cooperativa Coiec Elettrodotti di Pievesestina ed il cantiere si svilupperà anche per tutto il 2025. Si tratta di un’infrastruttura di 17 km che va dalla cabina di distribuzione primaria di Quarto sino alle cabine secondarie "Plastisavio" e "Bellasposa2" con l’attraversamento di quattro Comuni: Sarsina, Sant’Agata Feltria, Sogliano e Mercato Saraceno. "È un investimento strategico – commenta il sindaco di Sarsina Enrico Cangini – che le imprese della media Valle del Savio chiedevano da tempo. Vi saranno diversi vantaggi derivanti dall’intervento: prima di tutto si raggiungerà una maggiore stabilità del flusso di corrente, in caso di guasto ci sarà una rialimentazione più veloce delle reti e, soprattutto, l’elettrodotto consentirà di soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese e favorirà nuovi investimenti in energie rinnovabili dando nuova capienza ricettiva alle reti". "Abbiamo compreso tutti – conclude Cangini – anche durante l’alluvione come nei momenti di emergenza le infrastrutture del sottosuolo siano fondamentali per garantire servizi essenziali". La dorsale verrà realizzata in larga parte interrata, utilizzando la sonda teleguidata ’tecnologia no dig’ ed attraverserà la Ss 71, mentre nei tratti residui in scavo a cielo aperto si cercherà di procedere con scavi sulla banchina stradale così da interessare meno possibile il manto asfaltato.

Edoardo Turci