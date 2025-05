Un palco di stelle per Rockin’1000

Due serate, mille musicisti, ospiti d’eccezione e una città pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso. Per celebrare dieci anni di un’avventura partita proprio da Cesena, Rockin’1000 torna a casa con una doppia data imperdibile: sabato 26 e domenica 27 luglio lo stadio Orogel Dino Manuzzi ospiterà la festa ‘10 Years Celebration’, un evento unico nel suo genere che promette emozioni, energia e tanta musica dal vivo. Il cast delle due serate comincia già a delinearsi: sabato 26 luglio toccherà ai Negrita e a Piero Pelù salire sul palco insieme ai mille musicisti, mentre domenica 27 ad accompagnare la cover band più grande del mondo saranno i Negramaro e i Fast Animals and Slow Kids. Due concerti distinti, con ospiti diversi, per un’unica, grande festa del rock. La line-up completa sarà svelata nelle prossime settimane, i biglietti invece sono già disponibili su Vivaticket.

Non solo musica: Rockin’1000 ha annunciato un vero e proprio takeover della città dal 22 al 27 luglio, in collaborazione con il Comune di Cesena e Visit Romagna. In programma jam session insieme ai ‘millini’, performance immersive e attività aperte al pubblico, fino al culmine delle due serate live.

Tra le novità di questo decennale, anche il debutto del ‘Rockin’1000 Flash Coro’, un’esperienza corale gratuita che il 21 giugno a Cesena animerà piazza Guidazzi per la Notte Rosa e tornerà il 23 luglio durante la settimana del pre-show: un invito a cantare insieme, senza spartiti, guidati da un direttore di coro, per abbattere le barriere tra pubblico e performer. Dopo le due tappe estive cesenati, questa esperienza collettiva si replicherà il 9 ottobre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

Il decennale di Rockin’1000 segna anche il lancio della prima membership ufficiale, pensata per rafforzare la community globale e coinvolgere nuove generazioni di musicisti. Il tutto raccontato in un video-manifesto che rilancia lo slogan ‘Take a Walk on the Rock Side’.

Dal tributo ai Foo Fighters che è passato alla storia e ha portato la band in città, all’ultima avventura sanremese con Jovanotti, dai primi passi al parco Ippodromo fino ai palchi internazionali, Rockin’1000 è oggi un fenomeno culturale e sociale, una band benefit con oltre 100 mila membri da più di 50 Paesi. La storia è racchiusa in un libro, ‘Da Zero a Mille’, scritto da Fabio Zaffagnini per Roi Edizioni, in cui il fondatore di Rockin’1000 racconta come, in questi ultimi dieci anni, sia stato possibile unire le persone di tutto il mondo attraverso il potere della musica. E mentre il futuro si preannuncia ricco di nuove sorprese, lo sguardo ora è puntato su Cesena, dove il sogno è nato e dove - a suon di chitarre, bassi, batterie e voci - si scriverà un nuovo capitolo di emozioni collettive.

Carlotta Benini