"Un parco per Ramelli, ma Lattuca e Verona non rispondono"

"La memoria degli innocenti non ha colore politico e va onorata: Lattuca e Verona rispondano su Ramelli. Lunedì, il 13 marzo, ricorreva la commemorazione dal vile attentato avvenuto a Milano ai danni di Sergio Ramelli nel 1975 da parte di Avanguardia Operaia, gruppo extraparlamentare di estrema sinistra. Sergio fu colpito mentre rincasava semplicemente perché la pensava diversamente da quello che, al tempo, nelle scuole e nelle università era considerato il pensiero unico dominante: l’ideologia marxista-leninista. Fu colpito al capo da una chiave inglese lunga quanto un avambraccio, dal reparto d’ordine di A.O. formato in gran parte di studenti iscritti a Medicina, i quali avevano piena contezza del danno che avrebbero arrecato al povero Sergio che morì dopo atroci sofferenze il 29 aprile 1975. Abbiamo presentato a giugno 2022, con regolare protocollo, al sindaco Lattuca e all’assessore Verona la richiesta di intitolazione di un parco pubblico per Sergio. Ad oggi, dopo oramai 9 mesi di completo silenzio e senza aver ricevuto alcuna risposta, sollecitiamo l’Amministrazione sul punto per avere un riscontro effettivo su quella proposta che resta di grande attualità. Lo dimostrano, purtroppo, gli insulti ricevuti dal Sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti intervenuta all’Istituto Molinari nel giorno della commemorazione di quella inaudita violenza: è l’ulteriore evidenza che urge una chiara condanna da parte di tutte le forze politiche a salvaguardia del libero pensiero, della libertà di espressione, perno della nostra democrazia. Gli assassinati martiri di quei tempi, tra i più bui della storia repubblicana, non hanno colore politico e vanno rispettati ed onorati. E sarebbe bello che anche Cesena desse un segnale in tal senso: noi lo auspichiamo e lo chiediamo a gran voce. Perché se ognuno di noi oggi può godere della libertà di esprimersi e di pensarla diversamente in tutti i contesti socio culturali, una parte di questo diritto lo dobbiamo anche a Sergio, che per il suo amore per la libertà ha donato la vita. Per questo chiediamo nuovamente con forza che venga attribuito a Sergio Ramelli uno spazio pubblico uno spazio di Libertà".

Luca Lucarelli

coordinatore Fdi Cesena

Nicolò D’Altri

Responsabile GN Cesena