Un surreale bar di provincia nello spettacolo ’Out of the show’ dei pazienti del centro psichiatrico

Musica e teatro si fondono nello spettacolo ’Out of the show’, che la compagnia di teatro integrato ’Il Dirigibile’ porta questa sera alle 21 sul palco del teatro Comunale di Gambettola. La rappresentazione, con testo e regia di Andrea Alessi, Enzo Vallicelli, Daniela Piccari e Luca Zizzari, è frutto della collaborazione tra la compagnia e il gruppo musicale, formati dai pazienti del centro diurno Ulisse della sede di Forlì del Dipartimento di salute mentale dell’Ausl della Romagna.

La storia è ambientata al bar di un teatro di provincia frequentato da artisti, musicisti, attori e fedeli abbonati in attesa dello spettacolo, accolti da un giovane barman, che ne conosce parti, pregi e difetti. Tutti tipi curiosi, che, passando dal bar, ne approfittano per consumare un drink, prendere un caffè, ripassare la parte o provare un brano musicale, in una sorta di surreale e improvvisato recital, dove si alternano, quasi come in una passerella, artisti, attori e strani personaggi.

La compagnia ’Il Dirigibile’, che prende il via nel 2000 con l’idea di potenziare e diversificare le attività terapeutiche e riabilitative degli utenti, ha all’attivo ben 11 opere teatrali originali.

Biglietti a 15 euro, ridotto a 10, acquistabili online o direttamente al botteghino.