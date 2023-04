Un ’talento’ nel nome di Sergio Rossi

"Ho sempre pensato a me come un calzolaio". Questo diceva di sé stesso Sergio Rossi, designer che per oltre mezzo secolo ha ispirato stili e tendenze della scarpa da donna, cresciuto nella piccola patria del distretto di San Mauro Pascoli, capace di imporsi nel panorama mondiale con le sue creazioni. Al grande maestro, scomparso nel 2020, è dedicata la 23esima edizione del Concorso internazionale per giovani stilisti ‘Un Talento per la scarpa’ denominata "L’invenzione della forma. Dedicato a Sergio Rossi". Promosso da Sammauroindustria, associazione che riunisce le principali griffe dell’alta moda calzaturiera del distretto di San Mauro Pascoli, il concorso offre ai giovani un luogo di emersione nel settore. Ai partecipanti viene chiesto di presentare uno o più progetti di calzatura ispirati al grande maestro Sergio Rossi. I progetti, possono consistere in disegni, ricerche stilistiche, collage di immagini, e devono consentire alla commissione esaminatrice di valutare il potenziale creativo del candidato e la capacità di interpretare l’eredità di Sergio Rossi. In 70 anni di storia il marchio è diventato un simbolo della maestria italiana riconosciuto a livello internazionale, emblema del distretto del Rubicone dove l’artigianalità e tradizionalità si fondono a processi tecnologici avanzati nella produzione di scarpe dell’alto di gamma: per essere prodotto un paio perfetto di calzature Sergio Rossi richiede 120 passaggi e 14 ore di lavoro di sapiente lavoro artigianale.

Al vincitore spettano 3mila euro, insieme a un periodo di formazione nella Scuola internazionale di Calzature, Cercal, e 6 mesi in una delle aziende calzaturiere associate a Sammauroindustria. La partecipazione è gratuita. La partecipazione è riservata ai giovani nati dopo il 31 dicembre 1991, il termine per la consegna dei lavori è il 30 giugno. Info al sito www.cercal.org; www.sammauroindustria.com.

Ermanno Pasolini