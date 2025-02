Un weekend di ’grande magia’ tra proiezioni e laboratori

Oggi alle 18 al cinema Eliseo, per il ciclo Dal palco allo schermo, è prevista la proiezione del film del 2021 "Qui rido io" con Toni Servillo, diretto da Mario Martone, introdotto da Natalino Balasso e Michele Di Mauro.

Domani alle 18 appuntamento al teatro Bonci con Conversando di Teatro: la compagnia in scena al Bonci con "La grande magia", incontra il pubblico, conduce Caterina Piccione, docente del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna.

La replica di domenica sarà audio descritta per persone con disabilità visiva: l’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto del Centro Diego Fabbri di Forlì Teatro No Limits, con il sostegno di BCC Romagnolo. Informazioni e prenotazioni: info@centrodiegofabbri.it – tel. 0543 30244. Ingresso ridotto (15 euro) per gli utenti non vedenti e ipovedenti e omaggio per l’accompagnatore.

La replica di domenica sarà anche sovratitolata, grazie alla collaborazione con associazione Fiadda Emilia-Romagna. Ingresso ridotto (5 euro) per le persone certificate associate Agfa/ Fiadda e gli accompagnatori.

Vengo anch’io! Laboratori creativi per bambini mentre i grandi sono a teatro. È previsto il laboratorio di disegno e origami Maschere di eroi e ombre a cura di associazione culturale Barbablù, nell’ambito del progetto Vengo anch’io!, che offre alle famiglie la possibilità di assistere ad alcuni spettacoli del cartellone mentre le bambine e i bambini (dai 6 agli 11 anni) partecipano a laboratori creativi a cura di associazioni e realtà artistiche del territorio, in spazi interni al Teatro. Il costo di ogni appuntamento è di 7 euro per bambino, 10 euro se i bambini sono 2, oltre al prezzo del biglietto dello spettacolo per i genitori ridotto del 20%.