Una brutta Futsal Cesena perde in casa. Il successo è del Cdm di Campo Ligure: 1-3

Mai in partita, una sconfitta meritata e netta quella subita in casa dalla Futsal Cesena (priva del bomber Gardelli) superata per 1-3 dal Cdm di Campo Ligure. Bianconeri mai pericolosi, hanno accorciato le distanze solo a pochi secondi dal termine con Pritoni. Si interrompe così la serie di quattro risultati utili di fila, i romagnoli considerando il ko del Leonardo Cagliari (4-3) contro la Sporting Altamarca mantengono quattro punti di vantaggio sulla zona playout, distanti però cinque lunghezze dalla metà classifica.

Padroni di casa subito in svantaggio dopo 3 minuti quando Da Silva parte dalla propria metà campo arrivando indisturbato nell’area bianconera prima di battere Montalti con un preciso rasoterra. Primo tempo abulico, l’assenza di Gardelli si sente tantissimo nella manovra della Futsal Cesena. Nella ripresa il Cdm trova il raddoppio in fretta con Schettino (8’) complice anche un errore in uscita di Traversari. Il colpo del ko a trenta secondi dal fischio finale con Dentini che perde palla facendo scattare il contropiede avversario finalizzato da Ortisi. I bianconeri, con il supporto del ‘portiere di movimento’ accorciano con Pritoni a dieci secondi dal termine.

Sabato prossimo delicatissimo match salvezza in casa del Modena Cavezzo che è dietro in classifica.

Futsal Cesena: Montalti, Zandoli, Pasolini, Dentini, Nardino, Traversari, Butturini, Er Raissouni, Lucchese, Pieri, Pritoni, Jamicic. All.: Osimani.

Reti: 2’33’’ pt Da Silva, 8’20’’ st Schettino, 19’30’’ st Ortisi, 19’50’’ st Pritoni.