’Una città che legge’, il premio del ministero della Cultura

Gambettola è una "Città che legge": lo ha decretato il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) costituito presso il Ministero della Cultura, al termine di un percorso nel quale l’assessorato alla Cultura del Comune, in sintonia con la biblioteca comunale, ha fortemente creduto mettendo in campo idee, progetti e risorse, sia umane che finanziarie.

"Inauguriamo questo 2025 con una bellissima notizia che premia il lavoro svolto con continuità nella promozione di politiche pubbliche a sostegno del libro e della lettura – dichiarano il sindaco Eugenio Battistini e la vicesindaca e assessora alla cultura Serena Zavalloni – Un lavoro che ha visto la biblioteca comunale particolarmente impegnata come luogo di coordinamento dei progetti di sviluppo della lettura, visto che è già il luogo da cui proponiamo iniziative per avvicinare al mondo del libro adulti, bambini e famiglie, anche attraverso la collaborazione con le scuole del territorio".

Sempre in tema culturale domani sera al teatro comunale inizia la rassegna letteraria "Il Bosco tra le righe", in collaborazione con Teatro del Drago: il primo incontro è con lo scrittore Paolo Nori, il 7 febbraio con Pino Cacucci e si concluderà il 21 febbraio con Emanuela Anechoum.

Vincenzo D’Altri