Una lapide in ricordo delle vittime sul lavoro e della guerra

Sabato mattina è stata inaugurata una nuova lapide in memoria di tutte le vittime civili e militari della Seconda Guerra Mondiale e delle vittime sul lavoro. La cerimonia ufficiale si è svolta nell’area verde in via San Benedetto, dove sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Jacopo Agostini, assieme al presidente del Comitato di zona di Cannucceto Francesco Gobbi, don Theo parroco del quartiere e un gruppo di residenti. Aristide Farabegoli ha ricordato alcune vittime del lavoro di Cannucceto.