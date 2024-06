Una mattinata di fuoco. Tre incendi in un’ora, evacuato un residence

In riviera nella tarda mattinata di ieri sono scoppiati tre incendi in meno di un’ora, che hanno messo a dura prova le squadre dei Vigili del fuoco delle tre province romagnole. Il primo allarme è scoppiato attorno alle 11.30 all’Hotel Residenza Lido, nel centro di Cesenatico, in via Ferrara all’angolo con viale Carducci, dove all’interno di un monolocale le fiamme sono divampate dal piano di cottura nell’angolo cucina. All’interno della stanza non c’erano persone ed è stato provvidenziale il pronto intervento dell’addetto antincendio della struttura ricettiva, che con un estintore in dotazione ha consentito di evitare il peggio e di agevolare l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco di Forlì, Cesena e Cervia, che sono giunte sul posto a sirene e hanno messo in sicurezza l’edificio. I pompieri successivamente hanno provveduto a ventilare gli ambienti saturati dal fumo con delle apposite attrezzature. Una ventina di turiste e turisti sono state evacuate per motivi precauzionali e sono state subito fatte rientrare, tant’è che il residence è regolarmente aperto. Ci sono danni alle cose, ma fortunatamente nessuno si è ferito. I Vigili del fuco sono intervenuti con dirigenti e tecnici, per raccogliere gli elementi utili a stabilire le cause dell’incendio, che possono essere una disattenzione o un malfunzionamento dell’impianto.

Di lì a pochi minuti sono statti segnalati altri due incendi sempre a Cesenatico, nella zona di Valverde e Villamarina. Al civico 33 di via Tiziano, in un appartamento al secondo piano, anche qui le fiamme si sono sviluppate dal piano di cottura, probabilmente per una pentola lasciata sul fuoco. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni nella cucina e di non intaccare la struttura portante. L’appartamento è infatti agibile, anche se ovviamente le persone all’interno sono state fatte evacuare per consentire di mettere in sicurezza l’edificio.

Al numero 36 di via Palladio, dove è ubicato il centro vacanze Villa Luisa di Villamarina, un incendio ha destato preoccupazioni perchè all’interno della struttura erano presenti delle bombole del gas, che sono state subito spostate dai pompieri, che hanno avuto ragione dell’incendio in pochi minuti, per poi mettere in sicurezza l’area. In questo caso la causa potrebbe essere un corto circuito. Un donna è stata soccorsa dal 118 per una intossicazione da fumo ma non è stato necessario il ricovero in ospedale.