Una nuova pagina per la biblioteca comunale

Nei locali di palazzo Vendemini è stata riqualificata e riorganizzata la Biblioteca comunale di Savignano sul Rubicone che riaprirà le sue porte ai cittadini per l’inaugurazione oggi alle 16. Da domani alle 8.30 saranno attivi i servizi al pubblico. L’investimento è stato di 784mila euro con le risorse del Pnrr per 654mila euro oltre a 80mila euro finanziati direttamente dal Comune di Savignano. I lavori hanno interessato i tre piani e il seminterrato di Palazzo Vendemini, per un totale di complessivi 980 metri quadri che oggi accolgono la Biblioteca comunale, 690 metri quadri per l’area generale e 200 per la sezione Ragazzi, oltre a servizi, uffici, zona di accoglienza e spazi comuni. Al piano terra sono collocati la sezione Ragazzi e il punto accoglienza e informazione, separati da una zona "filtro" (area relax, emeroteca, fumetti, guide turistiche) che conduce all’ascensore e alle scale. Qui si trovano due sale di consultazione e uno spazio gioco. Al primo e al secondo piano si trovano la sezione generale, con una sala di consultazione, cinque sale di lettura e una sala conferenze oltre agli uffici e ai servizi. Il seminterrato accoglie aree di servizio. La nuova biblioteca dispone di un fondo di 80 mila volumi e quasi 200mila contenuti digitali (ebook, audiolibri, quotidiani e riviste) disponibili per il prestito o la consultazione. Emeroteca, spazi per laboratori didattici, servizi per bambini, giovani e adulti completano l’offerta. E’ aperta al pubblico ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 18.30, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.

L’inaugurazione oggi sarà preceduta alle 16 nella sezione Ragazzi, al piano terra, dalla lettura animata per bambini e famiglie "Storie dietro le mura", a cura di Giulia Baldassari. Alle 17.30 al secondo piano, nella sala conferenze, si terrà la presentazione del progetto di ristrutturazione di Palazzo Vendemini. Parteciperanno il sindaco Nicola Dellapasqua, Michele Manzi di Manzi e Zanotti Design Studio e l’ingegnere Luigi Tundo, direttore lavori di ristrutturazione. Poi la conferenza di Edoardo Turci, presidente della Rubiconia Accademia dei Filopatridi, su Gino Vendemini, giurista e politico e la narrazione a cura di Sergio Diotti su Gino Vendemini, poeta e savignanese. La partecipazione è libera e gratuita.

Ermanno Pasolini