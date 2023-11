Una pedalata nella storia da Savignano a Forlì

Una pista ciclabile che segue il tracciato della via Emilia da Savignano sul Rubicone a Forlì, senza interruzioni. È il sogno che sta prendendo forma attraverso il progetto "Pedalando nella storia – la ciclabile lungo la via Emilia" che vede capofila l’Unione dei Comuni Rubicone e Mare con il coinvolgimento di Unione dei Comuni Valle del Savio, Comuni di Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro, e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. Un sogno che si concretizzerà in un percorso ciclo-pedonale protetto da realizzare a fianco dell’attuale sede della SS 9 "via Emilia", dove possibile, e in alternativa, di strade di collegamento già esistenti e limitrofe al tracciato della statale 9. Dice il presidente dell’Unione Rubicone e Mare e appassionato biker Filippo Giovannini: "Fino ad oggi le infrastrutture per le due ruote erano pensate per la mobilità urbana. Manca tuttora un sistema che colleghi le aree di interesse ambientale e turistico favorendo, oltre alla sostenibilità, l’attività fisica e ricreativa e la riscoperta di un territorio a volte poco conosciuto anche dalla stessa popolazione locale". Ha continuato il presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio Enzo Lattuca: "Parallelamente alla velocizzazione della via Emilia con la realizzazione di rotonde e varianti, siamo tutti impegnati per la riqualificazione del tracciato storico che attraversa e congiunge le nostre città. La cucitura delle piste ciclabili esistenti e il completamento di quelle mancanti rappresenta un passo fondamentale per trasformare a tutti gli effetti la via Emilia in una strada urbana". Per Giuseppe Petetta assessore alla mobilità del comune di Forlì è un sogno che si avvera, all’insegna di una mobilità sempre più verde: "Progetti come questo vanno nella direzione di agevolare i collegamenti su due ruote tra i grandi centri urbani e favorire il cicloturismo verso le aree naturalistico-paesaggistiche del nostro territorio". L’accordo tra gli enti coinvolti è stato sancito con l’incontro programmatico tra amministratori con il sindaco di Savignano sul Rubicone e presidente dell’Unione Comuni Rubicone a Mare Filippo Giovannini, il sindaco di Longiano Mauro Graziano, la sindaca di Gambettola Maria Letizia Bisacchi, l’assessore alle politiche di sostenibilità di Forlimpopoli Gianmatteo Peperoni, l’assessore alla mobilità di Forlì Giuseppe Petetta, il sindaco di Cesena e presidente dell’Unione Comuni Valle del Savio Enzo Lattuca, e la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni. Il prossimo passaggio sarà quello dello studio di fattibilità tecnico-economica per poi procedere alla stesura del progetto, che sarà quindi candidato a bandi di finanziamento per le ulteriori fasi progettuali e realizzative. Ad oggi, il percorso è finanziato tramite Pnrr e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, che sostiene progetti di sviluppo territoriale, per 52.212,84 euro.