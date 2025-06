Una statua per la lettura. Un dono alla Malatestiana dalle consorti del Rotary

Una giovane donna che invita alla lettura, una statua in terracotta rappresentante una figura femminile con il viso sereno, le forme leggere e due libri tra le mani. La statua, realizzata da Leonardo Lucchi, è stata donata dal Gruppo Consorti del Rotary Club Cesena alla biblioteca Malatestiana. É stata collocata nell’ingresso principale della biblioteca, e rappresenta un dono alla città e al suo più prestigioso istituto culturale, la Biblioteca Malatestiana. Il Gruppo Consorti del Rotary Club Cesena ha commissionato e acquistato l’opera per donarla. Si tratta di una realizzazione che racchiude nell’esplicito invito alla lettura l’obiettivo con cui il Gruppo ha commissionato l’opera il cui titolo è, appunto, ‘La conoscenza è libertà’. La giovane donna plasmata dal maestro Lucchi, trattiene nella mano destra un libro che sta evidentemente leggendo, con la sinistra offre un altro volume con l’intento palese di stimolare la condivisione di una passione, quella che anima le centinaia di persone che ogni giorno frequentano la biblioteca o accedono al suo vastissimo scaffale dematerializzato del prestito online. La scelta della figura femminile non è casuale: sottintende l’accesso delle donne alla cultura, per troppo tempo negato, ma fondamentale per raggiungere la vera libertà di pensiero e di indipendenza intellettuale. Una giovane leggiadra che invita le altre donne (e non solo) ad aprirsi al valore della lettura, veicolo di conoscenza, ricchezza verbale e di variegati sentimenti, emozioni, palestra di confronti, fantasia.

"E’ stato molto stimolante contribuire ad un progetto – dice lo scultore – che oltre a ricavare spazio per l’arte in un luogo tanto iconico per la nostra città e per la cultura in generale, ha anche questo importante obiettivo rivolto alle donne".

La statua, che poggia su un piedistallo di legno laccato di bianco alto quanto basta per meglio essere all’altezza dello sguardo di chi transita in biblioteca, è stata svelata ieri alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessore alla cultura Camillo Acerbi. Il Rotary era rappresentato dal presidente Norberto Fantini mentre il Gruppo Consorti era guidato dalla coordinatrice Chiara Scardovi, consorte di Fantini. "La Malatestiana – affermano sindaco e assessore – è tempio del libro e della bellezza, ed è quindi particolarmente felice l’idea che ad accogliere utenti e visitatori ci sia un’opera d’arte dedicata alla lettura".