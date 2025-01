Un’acquaforte di Rembrandt tra le chicche di ’C’era una volta’

Primo appuntamento del 2025 con “C’era una volta”, la fiera dedicata all’ officina antiquaria, vintage e brocantage, che si terrà nei padiglioni di Cesena Fiera domani e domenica. Oltre 250 gli espositori presenti nei padiglioni di Pievesestina pronti a squadernare le loro proposte più interessanti, con una variegata scelta di mobili e oggetti di antiquariato e modernariato, tessili, abbigliamento e accessori vintage, libri, giocattoli, stampe antiche. E, passeggiando fra i banchi, ci si potrà imbattere in sorprendenti ‘chicche’ e in pezzi davvero unici. È il caso di un’acquaforte datata e firmata dal grande pittore olandese Rembrandt, raffigurante l’episodio evangelico dell’incontro fra Gesù e la Samaritana, o della serie completa dei “Cinq sens”, cinque medaglioni in acquaforte datati 1904; nella cartella anche la dedica dell’autore, il pittore e incisore francese Henry Detouche. Tutta da ammirare anche una bella selezione di statuine di ceramica, fra cui spiccano manufatti di pregio come un gruppo marcato Sitzendorf e databile fra fine ‘800 primi ‘900. Il biglietto d’ingresso è di 4 euro (gratis per under 15 e over 70), acquistabile anche online su https://ceraunavoltantiquariato.com. In entrambe i giorni la fiera è aperta dalle 9 alle 18.30.