Un’attrezzatura da giardino per il centro ’La Meridiana’

L’associazione culturale RetroPop Live A.P.S. già distintasi in passato per atti di liberalità nei confronti del Centro Diurno ‘La Meridiana’, ha donato alla struttura un aspiratore/soffiatore per il parco del centro diurno, la cui manutenzione viene svolta dai pazienti della struttura, coinvolti in specifici percorsi di cura. Alla cerimonia di consegna, svoltasi giovedì mattina, erano presenti il dottor Gianluca Farfaneti, Responsabile SSD Psicologia Clinica Psicopatologia Forlì-Cesena, per l’associazione RetroPop Live, Andrea Gianfanti e le Educatrici Professionali del Centro Diurno ‘La Meridiana’.

"Ringrazio i soci di RetroPop Live – ha dichiarato Farfaneti – per questo nuovo segno di attenzione verso il nostro centro, che rafforza ulteriormente la positiva collaborazione fra le nostre realtà e che andrà certamente a vantaggio dei nostri assistiti. Da alcuni anni i nostri pazienti vengono coinvolti nell’organizzazione degli eventi musicali realizzarti dall’associazione. Un’attività che permette, fra l’altro, di contrastare isolamenti e ridurre la stigmatizzazione verso chi soffre di disturbi della sfera psichica".

"Siamo molto contenti di aver rinnovato, anche nel 2024, all’interno del Festival acieloaperto, la collaborazione con il Centro Diurno La Meridiana – ha sottolineato Andrea Gianfanti di RetroPop Live - e speriamo che essa possa proseguire nei prossimi anni anche nell’ottica di un percorso comune di impegno e rispetto per l’ambiente. Per questo motivo, stavolta, abbiamo voluto donare al centro uno strumento utile per la pulizia e la manutenzione degli spazi esterni".