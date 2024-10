Under 18, primo ko. Ma è ancora in testa

Prima sconfitta dopo sei vittorie di fila per l’Under 18, rinviate le gare di Under 14 e 13. L’Under 18 ha perso 3-2 a Bergamo contro l’Atalanta. In campo: Gianfanti, Brisku (15’st Antoniacci), Ridolfi, Zamagni T., Bertaccini (43’st Comandini), Greco (43’st Liverani), Lantignotti (15’st Sanaj), Lontani (15’st Biguzzi), Galvagno (15’st Okolo), Berti (21’st Gori), Amadori. All: Lantignotti. Reti: 21’pt Bertaccini (C), 30’pt Mungari (A), 42’pt Michieletto (A), 9’st Bono (A), 47’st Comandini (C). Espulsi: 37’st Gori (C), 38’st Amadori (C). La classifica: Cesena 18, Roma 14*, Lazio 13*, Torino 13, Genoa 11*, Empoli 11*, Atalanta 11, Parma 9, Sassuolo 8*, Bologna 8*, Hellas Verona 7, Inter 6*, Cagliari 6*, Lecce 6*, Monza 5*, Fiorentina 5*, Sampdoria 3*, Milan 1 (*una gara in meno). Per l’Under 17, 3-3 a Parma. In campo: Apuzzo, Zaghini, Marini, Pezzi, Giometti, Casadei T., Giunchi (43’st cavalletti), Casadei E. (19’st Moretti), Scapoli (19’st Cenerelli), Frisoni (43’st Cimatti), Ricci (19’st Da Rugna). All: Tamburini. Reti: 10’pt Giunchi (C), 40’pt e 10’st Arcuri (P), 14’st Scapoli (C), 34’st Giunchi (C), 50’st Muto (P). La classifica: Genoa 15, Juventus 13**, Torino 9**, Modena 9, Parma 9*, , Bologna 9, Sampdoria 8*, Cesena 8, Sassuolo 6*, Carrarese 6*, Spezia 5*, Pisa 4*, Reggiana 3. (* una gara in meno/ **due in meno). Pari anche dell’Under 16, 1-1 con il Pisa: Bianconi, Petito (6’st Ricci), Ballacci (37’st Balzoni), Gjergji (25’st Lombardo), Parisi, Laghi, Casadei (37’st Manservisi), Minzoni, Obbi (37’st Bombardini), Conte (25’st Favale), Gabaleta (6’st Vitale). All: Magi. Reti: 24’pt Paoletti (P), 26’st Favale (C). Infine l’Under 15 sconfitta 2-3 dal Pisa: Odowa, De Pasquale (24’st Spero), Rossini (34’st Montali), Cassano, Venturelli, Civinelli, Okolo (34’st Monaldi), Ciccarese, Tesei (1’st Montebelli), Tenti (24’st Battaglia), Zarattini (24’st Gatta). All: Zanetti. Reti: 24’pt Baldi (P), 36’pt Corsini (P), 1’st Berni (P), 3’st Cassano (C) rig., 14’st Rossini (C) rig.