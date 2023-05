Valle del Savio colpita Il fiume tracima a Donicilio

Anche il territorio di Bagno di Romagna è stato colpito dalle piogge di questi giorni e in particolare da quelle di ieri , che hanno causato alcuni eventi franosi. Nel pomeriggio di ieri, come da comunicazione del sindaco Marco Baccini, si contavano tre frane che hanno prodotto la temporanea interruzione al transito nelle strade comunali di Paganico, Vessa e Brioli, per le quali sono stati attivati immediatamente interventi di pulizia e riapertura al traffico.

Permane una criticità non risolvibile nella strada Santo Stefano-Donicilio (vicino al lago di Quarto), allagata nella parte iniziale dall’esondazione del fiume Savio, che la rende inagibile, con obbligo per i residenti di percorrere la strada di Donicilio-Alfero per raggiungere le proprie abitazioni ed attività. Sono state altresì gestite le segnalazioni di allagamenti diffusi in locali e aziende private, con interventi volti a contenere gli allagamenti stessi. Il Savio ha raggiunto livelli limite di tenuta in alcuni tratti, seppur senza esondazioni nei centri abitati, mentre per ora (ieri pomeriggio, ndr.) livelli più bassi nei vari affluenti.

I contatti con Anas rappresentavano ieri una situazione della E45 e della SS71 gestite e praticabili. Ovviamente anche per l’Alto Savio, come per la Regione Emilia-Romagna, è stata prolungata l’allerta rossa a tutta la giornata di giovedì 18 maggio. "Confermo – ha dichiarato il sindaco Marco Baccini – il prolungamento anche per domani (oggi, mercoledì, per chi legge) così riassunte: apertura del Centro Operativo Comunale e messa in allerta della Protezione Civile; chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; chiusura dei centri ricreativi e sociali; chiusura di tutte le attività sportive; chiusura al transito del Ponte Bailey (ponte di ferro) sul fiume Savio a San Piero e del Ponte di Ca’ di Ravaglia (strada Selvapiana-raccordo con SS71 zona Saiaccio); chiusura della provinciale SP142 Mandrioli di Bagno.

gi. mo.