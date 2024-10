Van Hooijdonk non incide, Pieraccini se la cava

Klinsmann 6. Iil riflesso che sfodera al 35’ del primo tempo, nel momento peggiore del Cesena è provvidenziale, nessuna colpa sul gol. Messo in campo a sorpresa non sfigura.

Pieraccini 6. Viene ammonito subito e questo lo inibisce per alcuni minuti, infatti un paio di volte si fa saltare troppo facilmente, cresce alla distanza cercando di dare una mano anche in costruzione.

Prestia 6. Meno attento di altre volte dentro l’area, infatti concede una occasione a Torregrossa e una a Simy, troppo per i suoi abituali standard. Prova a salire per cercare il blitz in area avversaria ma questa volta non gli riesce.

Ciofi 6. Spostato a sinistra, nei momenti di burrasca del primo tempo, sbanda anche lui, rischia moltissimo quando calcia la palla addosso a Dalmonte, la traversa salva lui e il Cesena, incolpevole quando la palla calciata da Verde da lui deviata si infila in gol.

Ceesay 5,5. Anche lui paga una giallo arrivato troppo presto, comunque troppo anonimo sotto ogni aspetto, viene sostituito da Mignani (dal 1’ st Adamo 6. Non incide come in altre occasioni, sono troppo pochi gli spazi nei quali scatenare la sua corsa).

Francesconi 5,5. Gli manca la sicurezza erosa dalle tante panchine, servirebbe il centrocampista tosto della scorsa stagione (dal 1’ st Antonucci 6. Porta tecnica e tiene palla in avanti pur senza incidere).

Mendicino 6. Ordinato deve crescere in personalità per guidare meglio il reparto ma ciò che conta è che non commette errori gravi.

Bastoni 6. Tiene fino a quando i polmoni non si svuotano del tutto, nel primo tempo dovrebbe farsi sentire di più in fase di contenimento (dal 15’ st Saber 5,5. È scoordinato sull’assist di Shpendi e vanifica il possibile 2-1).

Celia 6. Da una sua bella iniziativa a sinistra nasce il gol di Tavsan, poi corsa e sacrificio che risultano tanto utili.

Tavsan 7. Serviva una svolta: fa espellere Fiorillo, disegna col sinistro e pareggia, se non è svolta questa, quello visto all’Arechi è un esterno che al Cesena potrebbe dare davvero belle soddisfazioni (dal 29’ st Berti sv).

Van Hooijdonk 5. Poco presente in area e in generale nella gara, i compagni provano a cercarlo ma lui è troppo statico (dall’8’ st Shpendi 6. Almeno mette pressione agli avversari, serve una palla d’oro a Saber).

Roberto Daltri