Vandali distruggono il motore del motopesca Simone Luisa

Un peschereccio di stanza nel porto di Cesenatico è finito con il motore semidistrutto, a causa di una o più persone che lo hanno vandalizzato. È accaduto una decina di giorni fa, quando nella notte una o più persone sono saliti sul motopesca Simone Luisa, una vongolara di stanza nel porto di Cesenatico e hanno acceso il motore che è andato letteralmente in ebollizione, in quanto non erano aperte le prese a mare e pertanto non funzionava il sistema di raffreddamento dello stesso motore. Ad accorgersi che stava accadendo qualcosa di strano è stata una pattuglia dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, i cui militari sono stati insospettiti dal fatto che l’imbarcazione aveva il motore acceso, in un periodo che non doveva andare in mare. I danni sono ingenti e ammontano a parecchie migliaia di euro, in quanto il motore deve essere revisionato e alcuni pezzi andranno sostituiti. A dare l’allarme è stato uno dei titolari della pescheria davanti al quale il peschereccio era ormeggiato. Lo scafo stava infatti imbarcando acqua e c’era il pericolo di fuoriuscita di gasolio. Dalle prime notizie pare che il mezzo disastro sia stato causato da persone che si sono introdotte di notte all’interno del Simone Luisa, hanno forzato la serratura della porta della cabina all’interno della quale vi sono i comandi e quindi hanno acceso il motore. A questo punto tuttavia non è dato a sapere se si tratta di un atto vandalico voluto, quindi di un dispetto pianificato da parte di qualcuno a conoscenza del fatto che il motore sarebbe finito arrosto, oppure se gli occupanti abusivi hanno acceso il motore semplicemente per riscaldarsi. L’armatore del peschereccio ha portato l’imbarcazione in un cantiere navale per le riparazioni.

g.m.