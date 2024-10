Vende funghi porcini abusivamente, nei guai

Vendita ambulante con vari prodotti alimentari senza rispettare regole e autorizzazioni prescritte dalla legge. Sequestro dei prodotti e multa. Nell’ambito di più vasti controlli in materia di tutela dei prodotti agroalimentari, disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena, i militari del Nucleo Ccf di Bagno di Romagna hanno rilevato, nei giorni scorsi, diverse violazioni relative alla vendita di svariati prodotti destinati al consumatore finale. In particolare, nel corso dei controlli, è stata accertata la vendita ambulante di funghi porcini in assenza della prevista Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) rilasciata dall’autorità competente (nel caso, il sindaco), nonchè in difetto della prescritta cartellonista inerente la provenienza dei prodotti agroalimentari messi in vendita. Durante i suddetti controlli è stata, altresì, accertata la vendita di numerosi barattoli di miele e marmellata senza la prevista etichettatura e tracciabilità, nonchè di confezioni di uova non tracciate. I militari hanno, pertanto, proceduto al sequestro amministrativo di tutti i predetti prodotti, provvedendo alla distruzione in loco degli alimenti più facilmente deperibili. Al trasgressore sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 3.500 euro. "I controlli nel settore agroalimentare – fa presente il comando provinciale carabinieri forestale – continueranno anche nelle prossime settimane, al fine di tutelare il più possibile il consumatore, troppo spesso ignaro dell’origine e della corretta filiera dei cibi portati quotidianamente sulle tavole dei cittadini".

gi. mo.