Ventottesimo trofeo Uchi Oroshi. Il Kodokan fa incetta di medaglie

Pieno di soddisfazioni – e di medaglie – per gli atleti del Judo Kodokan Cesena che hanno partecipato al 28° trofeo ‘Uchi Oroshi’ a Bibbiano di Reggio Emilia. In tutto erano presenti circa 300 atleti, compresi i cinque cesenati Marco Brandolini (senior), Riccardo Santoro (juniores), Samuele Romagnoli e Luca Gaetano Bonasia (cadetti) e Geremia Romagnoli (esordienti B). Ad accompagnare gli agonisti cesenati erano presenti l’instancabile maestro Vladimiro Burioli, il responsabile tecnico-agonistico Michael Zoffoli, la presidente Raffaella Molari e il responsabile tecnico regionale Francesco Di Leonforte. Vista la partecipazione di numerosi atleti di alto livello, la gara si è mostrata da subito di elevata difficoltà, ma nel contempo anche un’opportunità di crescita per i ragazzi cesenati.

I cinque judoka del Kodokan in effetti non si sono fatti intimorire dal contesto, anzi si sono armati di una grande determinazione che li ha portati tutti sul podio. Da segnalare gli incontri estenuanti di Riccardo Santoro che dopo aver lottato a lungo e dominato sugli avversari, in finale ha subìto un ippon che lo ha portato al secondo posto. Medaglia di bronzo invece per i fratelli Geremia e Samuele Romagnoli, per Marco Brandolini e per Luca Gaetano Bonasia. Il prossimo appuntamento del Kodokan riguarderà gli esami per il raggiungimento di cintura nera 5° dan per i maestri Moreno Montalti e Maurizio Ferrari.