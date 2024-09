"Verde pubblico, è ora di fare un Regolamento"

Il problema della tutela del verde pubblico e la stesura di un Regolamento comunale del verde pubblico e privato sono al centro di una mozione che Cesena Siamo Noi porta oggi in consiglio comunale, a compimento di un lungo percorso fatto di confronti pubblico con esperti e iniziative che caratterizzano la sensibilità ambientale del gruppo civico. Cesena Siamo noi spiega in una nota: "Nei giorni scorsi Csn ha invitato ai gruppi politici presenti in Consiglio comunale ad aderire alla sottoscrizione della mozione con integrazioni ed emendamenti al testo e al fine di giungere ad una proposta condivisa. Registriamo un rinnovato interesse da parte dei gruppi che ci auguriamo porti all’approvazione della mozione per poter arrivare in tempi rapidi al lavoro vero e proprio sul regolamento, obiettivo che ci spinge a non voler rimandare ulteriormente questa presentazione invitando gli altri gruppi politici ad approvare l’impegno generale per poi entrare nel merito del regolamento".

Il gruppo rappresentanto da Marco Giangrandi e Denis Parise (nella foto) evidenzia che "vi è in città una crescente preoccupazione per il frequente taglio di alberi e sul tipo di manutenzione che viene effettuata, che Csn ha da sempre portato all’attenzione pubblica, e per una gestione del verde poco trasparente e di vecchia concezione, non sufficientemente supportata da strumenti e regolamenti (oggi mancanti) moderni e in linea con le emergenze ambientali che stiamo vivendo: il Regolamento del verde pubblico e privato e il Piano del verde". Csn esorta tutti i gruppi a dare un segnale politico forte e unanime in questo senso.