Viaggiava in A14 con 80 dosi di ketamina e mdma, denunciato

La Polizia di Stato di Forlì Cesena ha denunciato un 24enne trovato nell’area di servizio Rubicone dell’A14 in territorio di Savignano sul Rubicone in possesso di 80 dosi di ketamina e mdma. E’ il risultato più eclatante dell’attività della Polizia Stradale di Stato nel fine settimana con 243 veicoli controllati e 329 persone. Sabato le pattuglie della sottosezione di Forlì hanno denunciato a piede libero un 24enne per possesso di sostanze stupefacenti e strumenti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato poco pima delle 21 all’altezza dell’area di Servizio Rubicone in direzione Bologna dell’autostrada A14, mentre era a bordo della sua auto insieme ad altre 3 persone. Il conducente, gravato da numerosi precedenti specifici, aveva tra i suoi effetti personali un barattolo metallico di caffè con all’interno svariati involucri di carta con una sostanza cristallina e polverosa di colore bianco, sulla cui natura però non voleva dire nulla. Non era comunque caffè. Gli accertamenti di laboratorio hanno consentito di appurare che la sostanza così confezionata era stupefacente, di tipo ketamina e mdma, per un totale di quasi 120 grammi di merce ripartita in oltre 80 dosi. Tutta la sostanza è stata immediatamente sequestrata, insieme a un coltello con 15 cm di lama rinvenuto tra i sedili posteriori centrali. Però le ipotesi accusatorie formulate nei confronti del soggetto denunciato a piede libero sono ancora al vaglio delle competenti autorità giudiziarie e il procedimento è in fase di indagine preliminare, essendo la responsabilità penale provata solo con sentenza di condanna passata in giudicato.

e. p.