In occasione della Giornata della Memoria domani sera alle 21 il teatro Comunale di Gambettola ospita lo spettacolo ’Viaggio ad AuschwiztA/R’ della Compagnia Il Melarancio di Cuneo. Viaggio ad AuschwitzA/R è la storia di un uomo convinto della sua integrità morale e del suo senso di giustizia, che, un giorno, durante la visita al campo di concentramento di Buchenwald, immaginandosi prigioniero in quel luogo, scopre il lato oscuro di sé e drammaticamente comprende che in quella condizione potrebbe per la sua sopravvivenza abiurare a tutti i suoi principi etici. Per uscire dal baratro in cui questa scoperta lo ha sprofondato, parte per un lungo pellegrinaggio a piedi, seguendo le rotte della deportazione, ricercando se stesso, i fatti e le storie di un’umanità offesa e scoprendo il potere taumaturgico del contatto e della relazione con la gente e con il mondo. Lo spettacolo andrà in scena anche domani mattina per le classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Gambettola, per la rassegna di teatro scuola.

E’ possibile prenotare i biglietti per lo spettacolo telefonando al numero 3926664211 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14) oppure inviando una mail a teatrocomunaledigambettola@gmail.com.