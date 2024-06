"Vieni, Vini, Vivi il Tour de France". Sport e sapori a Colle Barbotto

Giornata di sport e sapori organizzata da Tenuta Casali in occasione dello storico passaggio della Grande Boucle in Romagna, sabato, sul Colle Barbotto a Mercato Saraceno. Una giornata speciale di ospitalità, all’insegna del motto "Vieni, Vini, Vivi il Tour de France!" che permetterà agli amanti del ciclismo, e non solo, di godersi in prima fila l’emozione di questo storico passaggio del Tour de France in Romagna. E questo sarà possibile lungo la salita più amata e più odiata dagli amanti del ciclismo, quella del Colle Barbotto, dove i corridori transiteranno proprio sotto il campo fotovoltaico di Tenuta Casali (via Cà Franceschino, località Colonnata di Mercato Saraceno), dal quale sarà possibile ammirarli uno a uno a distanza di pochi metri. Per l’occasione sabato, dalle ore 10 alle 18.30, la cantina organizza un servizio navetta dalla sede di via della Liberazione 32, dove si potrà lasciare la propria auto, fino al campo fotovoltaico con partenze ogni trenta minuti. Ai partecipanti sarà consegnato il "Kit Tour de France" composto dai biglietti di andata e ritorno per la navetta, un calice con tasca e un tagliando per una degustazione di vino a scelta (costo 15 euro). La navetta sarà garantita anche in caso di chiusure stradali. All’arrivo al campo fotovoltaico le persone potranno iniziare a gustare i vini di Tenuta Casali, accompagnandoli alle delizie locali di Griglio Vagando. Ci si potrà sistemare liberamente con sedie pieghevoli, ombrelloni da spiaggia e coperte da pic-nic portate direttamente dai partecipanti. Qui scatterà il conto alla rovescia per il passaggio dei corridori. Sarà possibile fermarsi anche dopo il transito della gara prolungando la permanenza in Valle del Savio fino a sera, quando nel borgo storico di Mercato Saraceno andrà in scena la seconda edizione della RiEvolution Fest. Per la giornata è stata infine prevista la possibilità di prenotare un tour con e-bike style (info e noleggio: tel.39 328 750 3563).

Edoardo Turci