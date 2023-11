Violenza sulle donne. Esperti a confronto

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, domani sera alle 20.30 nella sala Art Lab del cinema multisala ‘Eliseo’ si tiene l’incontro pubblico "Educazione affettiva e sessuale a scuola, in famiglia e nei contesti educativi. Prevenire e contrastare la violenza contro le donne", organizzato dall’associazione ‘Ipazia libere donne’, con il patrocinio del Comune di Cesena. Interverranno Monica Lanfranco e Samanta Picciaiola. Modererà Alide Tassinari, psicoanalista.