"Visione comune: un programma per fasce d’età"

Prima serata di presentazione, in un Teatro Garibaldi strapieno di gente, della Lista civica e del programma elettorale del Gruppo Visione Comune, che governa il Comune di Bagno di Romagna dal 2014 con la Giunta presieduta dal sindaco uscente Marco Baccini. Ad accompagnare sul palco il candidato sindaco di Visione Comune, Enrico Spighi, vicesindaco uscente, c’erano Baccini e il politologo Marco Valbruzzi. Nel suo intervento Baccini ha richiamato i valori fondanti di Visione Comune: "Quei valori che hanno sempre ispirato l’Amministrazione e che oggi permettono al progetto civico nato 10 anni fa di proiettarsi ancora con fiducia verso il futuro, aprendo il nuovo capitolo di una storia che dovrà essere scritta da Enrico Spighi e dalla sua rinnovata squadra di candidati". Da parte sua il professor Valbruzzi ha affermato: "Mi preme mettere in risalto gli importanti risultati politici ottenuti da Visione Comune, in questi dieci anni alla guida di un Comune importante come Bagno di Romagna, dal dare nuova vitalità al rapporto fra politica e cittadini, sino al creare una giovane classe amministrativa che, mescolando esperienza con rinnovamento, è ancora in grado di guardare con ottimismo al futuro di questo territorio". Durante gli interventi, non sono mancate critiche alle due liste concorrenti, "alle quali dà fastidio il civismo puro, non etichettabile di Visione Comune".

E’ stato poi il momento del candidato sindaco Spighi, che ha altresì diffusamente parlato del programma di mandato, toccando, fra l’altro, temi e problemi per neonati, le giovani coppie, la famiglia, sul trend demografico negativo, sui giovani, la collaborazione con gli istituti scolastici, gli spazi per l’aggregazione, sugli incentivi per le attività sportive, la valorizzazione dei luoghi all’aperto, l’innovativo progetto dedicato al fiume Savio, la promozione turistica, valorizzazione dei prodotti del territorio, sugli input per una forte vitalità culturale, sugli adulti, la terza età, le fasce più deboli. "Un programma – ha detto Spighi – che nasce con una grande novità: non più raccontando il futuro del territorio e delle azioni da intraprendere per sezioni tematiche, ma per fascia di età della popolazione. Questo programma vuol essere un vero e proprio patto fra le generazioni". Sono saliti sul palco anche i 12 candidati consiglieri, per una loro breve autopresentazione: Silvia Alessandrini, Stefano Bernabini, Romina Crociani, Paolo Camillini, Paola Fabbri, Massimiliano (Mammo) Guerrini, Enrica Lazzari, Mattia Lusini, Claudia Mazzoli, Nicolas Mariani, Carla Para, Andrea Silvani.

gi. mo.