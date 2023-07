Vola giù dalla finestra Paura per un bimbo: se la cava con una tibia rotta

Un volo dalla finestra di un appartamento e poi la corsa in ospedale. Tanta paura ieri per un bimbo di 5 anni caduto dalla finestra di un appartamento a più piani a Cesena. Una caduta di parecchi metri con un esito che ha quasi del miracoloso. Il piccolo è stato soccorso dai sanitari e portato all’ospedale dove se l’è cavata con la rottura della tibia. L’episodio ha ancora molti punti da chiarire, ma probabilmente nella caduta il bimbo ha impattato in una pianta che ha attutito la botta a terra. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembra che i genitori del piccolo non fossero in casa, quando è avvenuta la caduta. Il bimbo, che era affidato a un nonno, girava per la casa e ha trovato la finestra aperta. E’ uscito di fuori e si sarebbe arrampicato sul davanzale quando all’improvviso è scivolato ed è caduto. Ad accorgersi dell’accaduto è stata la nonna che si trovava in casa col bambino e ha sentito le urla provenire dall’esterno. Il piccolo di cinque anni soffre di problemi comportamentali. La nonna si trovava in bagno nel momento in cui il bambino è uscito in balcone. Il padre del piccolo era al lavoro, mentre la mamma era andata in ospedale assieme all’altra nonna.

Quello di ieri non è stato l’unico episodio di ricovero al Bufalini in seguito a una brutta caduta dal balcone. Mercoledì un bambino di Modena che si trovava a Rimini a casa dei nonni assieme ai genitori si è svegliato durante la notte e ha cominciato a gironzolare per casa finché non si è spinto nella terrazza che era stata lasciata aperta per far circolare l’aria. Il bambino, che è caduto dal secondo piano, se l’è cavata con la frattura al bacino e altri traumi. Anche in questo caso quasi un miracolo.