Volano con l’auto in una scarpata

Si è concluso ieri mattina l’intervento dei soccorritori per le operazioni di recupero di due cacciatori, precipitati con l’auto in una scarpata. I due uomini, entrambi di Santa Sofia, per effettuare dei controlli, avevano lasciato il fuoristrada in una piazzola in località Monteguidi, nei pressi del podere Valbona di Sotto a Bagno di Romagna. Al momento della ripartenza, per cause in corso di accertamento, l’automezzo è scivolato, precipitando lungo una scarpata.

Il veicolo ha terminato la corsa in un campo sottostante, dopo aver percorso circa una trentina di metri. Da lontano i compagni dei due cacciatori hanno visto l’accaduto e hanno subito allertato il 118. Sul posto dell’incidente sono prontamente intervenuti gli operatori della Stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico, EliRavenna , l’ambulanza dall’ospedale di Santa Sofia, i Vigili del Fuoco di Civitella di Romagna, i Carabinieri Forestali e i Carabinieri. Uno dei due cacciatori non ha riportato evidenti problematiche sanitarie. L’altro, di 67 anni di età, che avvertiva dei dolori, è stato posizionato su una barella dai tecnici e dal personale sanitario di soccorso, e dopo una prima visita medica sul posto è stato caricato sull’elisoccorso, che si è prontamente diretto al Trauma Center dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Già dopo poco le sue condizioni erano migliorate.