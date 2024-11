Volley, settimana nera. Doppio ko in serie D

E’ stata una partita complicata quella della scorsa settimana per la squadra del Volley Club Cesena targata Bcc Romagnolo che milita nel torneo di serie D e che è stata costretta ad arrendersi 3-0 (25-16, 25-20, 25-12) davanti a un’ottima Acerboli Santarcangelo, capace di dominare la gara grazie a una prestazione impeccabile in tutti i fondamentali, in particolare al servizio.

Il match è iniziato subito in salita per le cesenati, con il primo set rapidamente sfuggito di mano. Solamente nel secondo parziale si è vista una reazione importante, quando il Volley Club era riuscito a recuperare lo svantaggio iniziale portandosi a ridosso delle avversarie, sul punteggio di 22-20. Tuttavia, un finale concitato ha visto Santarcangelo prevalere ancora una volta.

Il terzo parziale, invece, è stato a senso unico, chiudendo definitivamente la gara a favore delle avversarie.

Il prossimo appuntamento è in programma questa sera alle 20.45, in casa, alla palestra della scuola Comandini, contro Mosaico Ravenna, attualmente ultima della classe: un’occasione dunque da non lasciarsi sfuggire.

Un copione simile ha visto coinvolta la squadra maschile, anch’essa impegnata in serie D, che si è vista costretta a incamerare la seconda sconfitta consecutiva, questa volta maturata 0-3 (19-25, 24-26, 20-25) contro la capolista Pietro Pezzi Ravenna. I cesenati sono comunque usciti a testa alta, dando battaglia in tutti i parziali, che sono scivolati via all’insegna dell’alta intensità messa in campo da entrambe le formazioni e arrivando ai vantaggi nel secondo set. Anche per la compagine maschile della Bcc Romagnolo, il prossimo appuntamento è in programma oggi, con la trasferta in casa del fanalino di coda Yuppies Zavattaro Bologna.