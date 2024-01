Weekend intenso per le giovanili. Due bianconeri in campo a Firenze

Come al solito il fine settimana del settore giovanile del cavalluccio è fitto di impegni. Partiamo dalla formazione primavera allenata da Nicola Campedelli, questa mattina alle 11,30 scende in campo contro il Monopoli sul campo di Grotte provincia di Bari, l’under 17 affidata a Juri Tamburini domani alle 14 al centro sportivo Alberto Rognoni dovrà vedersela col Mantova.

Anche l’under 16 guidata da Lorenzo Magi sarà impegnata domani ma in trasferta sul campo dell’Arzignano, mentre under 15, 14 e 13 hanno in programma gare interne da disputare al centro sportivo Romagna Centro. Comincia la under 15 alle 11,30 con avversario il Mantova, poi in contemporanea alle 17 la under 14 affronta il Modena e gli under 13 avranno di fronte come avversario il Bologna.

Questa settimana Nicolò Greco e Davide Zamagni hanno vissuto una di quelle esperienze che non si dimenticano: Greco di ruolo difensore e Zamagni, centrocampista, sono stati chiamati a far parte della Rappesentativa di Serie C Now U17. Al centro Viola Park di Firenze hanno affrontato il pari età della Fiorentina, in mezzo al pubblico c’erano alcuni spettatori d’eccezione: il presidente della Lega, Matteo Marani, Gianfranco Zola vicepresidente vicario della Lega di serie C, Giuseppe Barone direttore generale della Fiorentina e Vincenzo Italiano allenatore della prima squadra dei viola.

Roberto Daltri