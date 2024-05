Ylenia Tisselli di Dolce mia: "Vi conquisto col cuore"

Ylenia Tisselli, 29 anni, titolare socia con la mamma Lorena Cucchi del bar caffetteria "Dolce mia" in via F.lli Bandiera 15 a Savignano sul Rubicone, è una fra le più votate della nostra iniziativa come "Migliore barista". Ylenia ha iniziato a fare la barista dieci anni fa a soli 19 anni affiancando la mamma nella conduzione a Cesena del bar Lory Caffè in viale Mazzoni, oggi sede di un altro bar. Fra l’altro mamma Lorena è già una conoscenza del Resto del Carlino in quanto nel 2008 venne eletta "Commessa ideale dell’anno". Dice Ylenia Tisselli: "Sono tantissimi i clienti con i quali si è instaurato un bellissimo rapporto, che prendono il Resto del Carlino e mi portano i tagliandi. Mai mi sarei aspettato gesti così belli. Ho iniziato a fare questo lavoro perchè mi ha appassionato il mondo della caffetteria e in modo particolare quello dei cappuccini. Infatti sono specializzata in ‘Latteart’ che riguarda i disegni fatti sui cappuccini. Otto anni fa la mamma decise di chiudere a Cesena e trasferirsi a Savignano sul Rubicone nel quartiere Cesare. Siamo molto soddisfatte del nostro lavoro e dei nostri clienti. Noi abitiamo a Cesena e speriamo un giorno di potere tornare a fare questo lavoro nella nostra città, affitti permettendo".

Continua Ylenia Tisselli: "Mi sono specializzata in ‘Latteart"’ che è una tecnica un po’ particolare, in un corso base a Firenze e poi prova dopo prova ho imparato a personalizzare i disegni da fare con la crema del cappuccino. Ho insegnato anche ad altre persone di altri bar della zona. Quello di barista è e sarà il mio lavoro della vita".

Ermanno Pasolini