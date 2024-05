Est dittatura last minute: via al sequel, primo ciak in Bulgaria

Cesena, 8 maggio 2024 – Le scanzonate avventure di tre giovani cesenati nell’Europa orientale a cavallo della caduta del Muro e della fine del comunismo sono di nuovo al centro di un film. Lunedì scorso a Sofia, capitale della Bulgaria, sono iniziate infatti le riprese di ‘Tornando a est’, sequel del pluripremiato ‘Est dittatura last minute’, la pellicola nata a Cesena ispirata all’avventuroso viaggio di tre ragazzi in Romania durante la caduta del regime di Ceausescu.

Il film realizzato nel 2020 e uscito nelle sale nel 2021 è stato il film italiano più visto nelle prime due settimane di programmazione. Al box office italiano ha totalizzato oltre 120mila euro uscendo complessivamente in più di 100 sale. E’ stato distribuito in numerosi Paesi all’estero, ricevendo anche segnalazioni e premi in vari festival cinematografici.

Il film ‘Tornando a est’ prodotto da Stradedellest produzioni srl di Cesena di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi in associazione con Victoria Cinema di Modena e Davide Pedrazzini vede il ritorno sul set dei tre personaggi cesenati Pago, Bibi e Rice interpretati dagli stessi attori Matteo Gatta, Jacopo Costantini e Lodo Guenzi (cantante dello Stato Sociale). Il regista è ancora una volta Antonio Pisu.

La storia è ambientata nel 1991 e vede sempre coinvolta la città di Cesena, da dove i tre ragazzi partiranno per un viaggio in Bulgaria. Dopo l’apertura in Buglaria, in giugno sono previste riprese a Cesena, in particolare nel centro città, all’ippodromo e allo stadio Manuzzi. Altre riprese in esterno saranno a Mercato Saraceno e San Marino. Le immagini di Cesena e della Romagna saranno dunque ancora una volta protagoniste di una pellicola destinata a girare il mondo.

re. ce.